Moon / cabinet de curiosités lunaires Festival Et 20 l’été Paris, 17 juin 2023, Paris.

Moon / cabinet de curiosités lunaires Samedi 17 juin, 15h00, 20h00 Festival Et 20 l’été Accès libre

Moon / cabinet de curiosités lunaires

Compagnie Barks – Bastien Dausse

« Voyage spatial, poèmes sans gravité, cirque lunaire.

Moon, c’est une constellation de petites formes antigravitaires. Une exposition mécanique et organique, à l’image de notre univers, en constante évolution, à explorer et à contempler. Entre inventions fantasques et acrobaties impossibles, c’est une recherche de variation de pe- santeur, une forme d’adieu à notre poids, c’est ma manière d’altérer l’espace et le temps. » Bastien Dausse

Une recherche mécanique et organique

Moon est un spectacle imaginé sous la forme d’une exposition vivante et acrobatique. À l’instar d’un cabinet de curiosités, Moon a été pensé comme une accumulation de surprenants dispositifs antigravitaires, autour desquels sont imaginées des petites formes d’une dizaine de minutes chacune.

Ce spectacle est en constante évolution, et est enrichi de structures et de performances au fil des recherches de Bastien Dausse. Cela procède d’une autre manière d’envisager la création : la recherche est au cœur du travail, le spectacle n’est plus nécessairement la forme aboutie du projet, il présente un moment de la recherche, un instant de création.

Moon peut être joué dans des salles de spectacle et dans des espaces non dédiés, tels que des espaces publics, des lieux d’exposition, etc. Les installations sont pensées pour résonner avec l’espace d’accueil et ainsi porter un nouveau regard sur un espace connu. À chaque lieu sera imaginée une dramaturgie unique. Les spectateurs suivront un parcours créé spécifiquement dans l’espace. Ils déambuleront dans le lieu au fil des performances, telle une visite guidée dans un musée.

Vidéos :

Informations pratiques :

Le 17 juin 2023 dans le cadre du festival Et 20 l’été

Horaires : 15h00 et 20h00

Lieu : square Emmanuel Fleury, 40 rue Le Vau, 75020

Accès : Tram T3B, arrêt : Adrienne Bolland ou métro L11, arrêt : Porte des Lilas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T15:00:00+02:00 – 2023-06-17T16:00:00+02:00

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-17T21:00:00+02:00

cirque Danse

© Marc Lahore