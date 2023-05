Festival Et 20 l’Été 2023, 14 juin 2023, .

Du mercredi 14 juin 2023 au dimanche 18 juin 2023 :

.Tout public. gratuit

Le Festival Et 20 l’Été qui se tiendra du 14 au 18 juin, propose une programmation gratuite et pluridisciplinaire. Pour sa 14e édition, 13 compagnies s’empareront des quatre coins du 20e arrondissemen.

Le Festival Et 20 l’Été invite à des expériences étonnantes, inattendues et propose une programmation gratuite, accessible et de proximité. Le festival est pluridisciplinaire et porte une attention particulière aux formes de création contemporaines. Dans une volonté de transformation de l’espace public et de détournement de ses usages, le festival donne à voir les dimensions méconnues des lieux qui font notre quotidien.

Le Festival Et 20 l’Été est un festival co-porté par Paris Culture 20 et la Mairie du 20ème arrondissement de Paris.

Le détail de la programmation :

20ème arrondissement de Paris

Contact : https://www.et20lete.com/ 01.43.15.22.73 festival.et20lete@gmail.com https://www.facebook.com/et20lete/ https://www.facebook.com/et20lete/

Yves Petit