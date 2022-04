Festival estival “D’la joie sous les lampions” : soirée d’ouverture Montclar-sur-Gervanne Montclar-sur-Gervanne Catégories d’évènement: Drôme

Montclar-sur-Gervanne

Festival estival “D’la joie sous les lampions” : soirée d’ouverture Montclar-sur-Gervanne, 5 août 2022, Montclar-sur-Gervanne. Festival estival “D’la joie sous les lampions” : soirée d’ouverture Montclar-sur-Gervanne

2022-08-05 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-06 23:30:00 23:30:00

Montclar-sur-Gervanne Drôme Montclar-sur-Gervanne RIRE- THEATRE-MUSIQUE- CHANSON- BAL au festival au château de VACHERES à Montclar-sur-Gervanne ! Festival estival en plein air : 2 soirées de spectacles. compagnie.petitsbatons@gmail.com http://dlajoiesousleslampions.fr/ Montclar-sur-Gervanne

dernière mise à jour : 2022-03-24 par Office de Tourisme du Val de Drôme

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montclar-sur-Gervanne Autres Lieu Montclar-sur-Gervanne Adresse Ville Montclar-sur-Gervanne lieuville Montclar-sur-Gervanne Departement Drôme

Montclar-sur-Gervanne Montclar-sur-Gervanne Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montclar-sur-gervanne/

Festival estival “D’la joie sous les lampions” : soirée d’ouverture Montclar-sur-Gervanne 2022-08-05 was last modified: by Festival estival “D’la joie sous les lampions” : soirée d’ouverture Montclar-sur-Gervanne Montclar-sur-Gervanne 5 août 2022 Drôme Montclar-sur-Gervanne

Montclar-sur-Gervanne Drôme