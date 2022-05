FESTIVAL – ESSEY CHANTANT Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Catégories d’évènement: Essey-lès-Nancy

FESTIVAL – ESSEY CHANTANT Essey-lès-Nancy, 26 mai 2022, Essey-lès-Nancy. FESTIVAL – ESSEY CHANTANT Parc Maringer 10 rue parmentier Essey-lès-Nancy

2022-05-26 – 2022-05-26 Parc Maringer 10 rue parmentier

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Essey-lès-Nancy Essey Chantant souffle ses 25 bougies

D’une année sur l’autre, les Ascéens ont pris l’habitude de cocher sur leur calendrier la date du jeudi de l’Ascension… Ils ne voudraient, sous aucun prétexte, manquer l’événement culturel majeur de l’année dans leur commune : le festival Essey Chantant ! Toujours très attendu, Essey Chantant est un moment de partage et d’échanges apprécié de tous et cela dure depuis 25 ans ! Le 25e anniversaire s’annonce comme un très grand cru, avec une affiche 100% Grand Est ! On ouvrira les festivités avec les cinq alsaciens de Lo-Bau, pour un rock aux influences pop électro-wave, du Noir Désir avec un soupçon de New Order. Cette jeune formation venue de Phalsbourg a sorti son 1er album en septembre dernier. Ils seront suivis d’une figure bien connue des Nancéiens, Julien M’a Dit et son univers métissé aux accents hip-hop, rock et chanson française. Enfin, la scène sera bien chaude pour accueillir les Celtic Tramps, une bande de neuf musiciens naufragés, prête à vous faire danser comme on le faisait jadis. Ambiance irlandaise dans les pubs, salles de spectacles ou dans les ports, garantie ! Les changements de plateau seront assurés par Atenza, jeune chanteur de Tomblaine, qui nous entrainera dans sa musique urbaine aux textes finement ciselés : Un artiste très prometteur à ne pas louper ! Rendez-vous donc en nombre dans l’arboré Parc Maringer, le jeudi 26 mai à partir de 14h30. L’entrée est gratuite avec buvette et petite restauration possible sur place. Tout cela sans oublier la semaine consacrée aux enfants, du 17 au 20 mai. Elle sera assurée par le très talentueux et éclectique Gyraf qui proposera Variations autour d’un conserre pour les écoles élémentaires, Les 3 trésors pour les maternelles et Le voyage d’une goutte d’eau pour la Maison de la Parentalité. +33 3 83 18 30 00 Parc Maringer 10 rue parmentier Essey-lès-Nancy

