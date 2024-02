FESTIVAL ESSENTIEL #4 – 1 JOUR FRONTON DE VIEUX-BOUCAU Vieux Boucau Les Bains, samedi 6 juillet 2024.

FESTIVAL ESSENTIEL #4Fronton de Vieux-Boucau (Places des Arènes) – Concerts assis/debout – Placement libre – À partir de 19h00Le Festival Essentiel revient à Vieux-Boucau les 6 & 7 juillet prochains pour la quatrième année consécutive !SAMEDI 6 JUILLET :> NAIVE NEW BEATERS [pop/électro]> ALIOCHA SCHNEIDER [chanson/pop]> ROMAN ET LES DRAXTERS [pop/rock/électro]> LA TRIBU [collectif XL / pop/rock]DIMANCHE 7 JUILLET :> FÉFÉ [soul/rap/chanson]> MENTISSA [pop/variété française]> HUGO OSTRO [chanson/pop]> CHORALE ON AIR [pop/rock / variété française]Information pratique : Accès PMR : 05 58 41 46 61.

Tarif : 24.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-07-06 à 19:00

Réservez votre billet ici

FRONTON DE VIEUX-BOUCAU PLACE DES ARENES 40480 Vieux Boucau Les Bains 40