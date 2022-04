Festival Esperlueta Maison de l’Oradou,Clermont-Ferrand (63), 14 mai 2022, .

**11h-13h : DÉAMBULATION FESTIVE AVEC** [**LE GORC**](https://brayauds.fr/creation/groupes-brayauds/le-gorc/) ****Lieu**** : Butte et Marché Saint-Pierre *> Gratuit, sans réservation* **14h-17h : ATELIER DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS TRADITIONNELS** ***Pour débutants complets à partir de 9 ans*** Séraphine Faure propose cet atelier pour permettre à des personnes totalement novices d’essayer et de pratiquer les instruments traditionnels du territoire Auvergnat (accordéon diatonique, vielle à roue, cornemuse 16 pouces et cabrette). L’entrée dans la pratique se fait par un travail sur le son grâce notamment au soundpainting**.** **Lieu** : Conservatoire Emmanuel-Chabrier (3 Rue Maréchal Joffre) **Tarifs** : 15 € plein tarif /10 € tarif réduit (*étudiant.e.s, demandeuses et demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, adhérent.e.s AMTA/CDMDT03-15-43, -18 ans, adhérent.e.s Brayauds et adhérent.e.s ANEF*) *> Inscription obligatoire* **16h-17h : BAL DES P’TITS CRAPAUDS** ***Bal trad pour enfants à partir de 3 ans, animé par Les Brayauds*** **Lieu** : Maison de l’Oradou > *Gratuit, inscription conseillée* **17h30-19h : BŒUF & GOÛTER** Venez profiter d’un moment musical et convivial ouvert à toutes et tous ! **Lieu** : L’Arbre aux Enfants (21 Allée de Bellevue), à deux pas de la Maison de l’Oradou > *Gratuit, sans réservation* **Dès 20h : BAL TRAD** ***Buvette et Foodtruck sur place***Lieu**** : Maison de l’Oradou****20h**** : Initiation aux danses de bal auvergnat par Les Brayauds **20h30** : **Bal avec les adultes de l’École de Musique Associative des Brayauds // Phonème // Dry // La Machine** **TARIFS** : 10 € plein tarif / 8 € tarif réduit (*étudiant.e.s, demandeuses et demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, adhérent.e.s AMTA/CDMDT03-15-43, -18 ans*) / 7 € tarif réduit (*adhérent.e.s Brayauds et adhérent.e.s ANEF*) / Gratuit : *– de 12 ans et accompagnateur.ices de personnes en situation de handicap* > *Réservation fortement conseillée* [**> CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER <**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9aKeNvf5jOTI9RYCyQzotyktmqqOFQ7yWFo7n9IJCMQG_5A/viewform) **CONTACT***Les Brayauds 04 73 63 36 75 contact@brayauds.fr* *source : événement [Festival Esperlueta](https://agendatrad.org/e/36475) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

