FESTIVAL ERRANCES: LECTURES LA HULOTTE Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer, vendredi 1 mars 2024.

FESTIVAL ERRANCES: LECTURES LA HULOTTE Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Festival Errances: Lectures La Hulotte

La Hulotte, lectrice publique, a imaginé des lectures sur le thème du Japon spécialement pour le festival Errances. Deux d’entre elles sont à retrouver chez des bibliothèques et médiathèques partenaires.

怪談KAIDAN, VEILLÉE HORRIFIQUE

Apparu à l’époque Edo, il existe au Japon un jeu ancien appelé Hyakumonogatari kaidankai. À la nuit

tombée, les participant·e·s se rassemblaient pour se raconter des histoires terrifiantes de yokaïs et de

yureïs. À la fin de chaque histoire, une bougie était éteinte. On raconte que la dernière lumière ayant

été sou²ée, les esprits se manifestaient…Venez prendre place dans le cercle, La Hulotte vous invite

à une veillée horrifique, à la rencontre des êtres fantastiques qui peuplent les histoires populaires

japonaises. À travers la lecture de ces récits, elle vous fera parcourir les routes et les forêts du Japo .

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque@laplainesurmer.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 18:00:00

fin : 2024-03-01



L’événement FESTIVAL ERRANCES: LECTURES LA HULOTTE La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-23 par eSPRIT Pays de la Loire