Reims Marne Fêtez la reprise des concerts debout comme il se doit, avec l’arrivée du tout premier festival ÉQUINOXE Une soirée inoubliable en perspective avec notamment une buvette avec des produits régionaux, des supers groupes, des jeux de société et surtout une GROSSE SURPRISE. Au programme de ce festival (le 4ème groupe va vous étonner) : – Pink Elevator (Jazz&Soul)

– Rollin’ (variétés)

– BRLZ (Rap)

– Marble (Britpop) La soirée est limitée à 150 places, alors pensez à réserver rapidement la vôtre pour être sûr de pouvoir y assister ! Pour ça, vous pouvez flasher le QR code sur l’affiche ou vous rendre sur la billetterie en ligne. Actualités Espace Le Flambeau 13 Rue de Bétheny Reims

