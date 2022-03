Festival Equinoxe: le printemps du théâtre Lançon-Provence, 25 mars 2022, Lançon-Provence.

Festival Equinoxe: le printemps du théâtre Lançon-Provence

2022-03-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-27

Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

“Boire, fumer et conduire vite”, comédie de Philippe Lellouche, par la Compagnie Nouvel Acte



Le soir du nouvel an, trois personnes sont retenues dans la salle de garde à vue d’un commissariat ….



Un huis clos drôle et infernal – tout public – durée 1h15



Samedi 26 mars à 14h



“Le tour du monde du doudou de Nono”, de et par Francis Colaud



Spécial jeune public de 1 à 6 ans (et plus)



Une belle balade pleine de poésie et de tendresse – durée 30 mn



Samedi 26 mars à 14h



“Chair amour”, comédie grinçante de Victor Haïm, par la Compagnie Les mouches du coche



Sur une île, un manoir battu par les vents, Jules-Marie accueille Marie-Elisabeth, professeurs omniscience douée d’une mémoire fabuleuse ….



Un déluge de rebondissements et de cocasseries – pour les plus de 12 ans – durée 1h15



Samedi 26 mars à 21h



“Le bal des crapules”, comédie de Luc Chaumar, par le théâtre d’Astroméla



Gabrielle et Etienne invitent leurs voisins Bernard et Chantal pour une soirée conviviale …



Une comédie rythmée et décapante – tout public – durée 1h20



Dimanche 27 mars à 15h



“Le petit récital de chansons françaises”, par Francis Colaud



Une balade au coeur de la chanson française



Spectacle interactif – tout public – durée : c’est le public qui en décidera !

Un festival de pièces de théâtre toutes plus déjantées les unes que les autres

+33 4 13 29 02 00

“Boire, fumer et conduire vite”, comédie de Philippe Lellouche, par la Compagnie Nouvel Acte



Le soir du nouvel an, trois personnes sont retenues dans la salle de garde à vue d’un commissariat ….



Un huis clos drôle et infernal – tout public – durée 1h15



Samedi 26 mars à 14h



“Le tour du monde du doudou de Nono”, de et par Francis Colaud



Spécial jeune public de 1 à 6 ans (et plus)



Une belle balade pleine de poésie et de tendresse – durée 30 mn



Samedi 26 mars à 14h



“Chair amour”, comédie grinçante de Victor Haïm, par la Compagnie Les mouches du coche



Sur une île, un manoir battu par les vents, Jules-Marie accueille Marie-Elisabeth, professeurs omniscience douée d’une mémoire fabuleuse ….



Un déluge de rebondissements et de cocasseries – pour les plus de 12 ans – durée 1h15



Samedi 26 mars à 21h



“Le bal des crapules”, comédie de Luc Chaumar, par le théâtre d’Astroméla



Gabrielle et Etienne invitent leurs voisins Bernard et Chantal pour une soirée conviviale …



Une comédie rythmée et décapante – tout public – durée 1h20



Dimanche 27 mars à 15h



“Le petit récital de chansons françaises”, par Francis Colaud



Une balade au coeur de la chanson française



Spectacle interactif – tout public – durée : c’est le public qui en décidera !

Lançon-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-10 par