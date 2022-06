Festival E’Puisaye ! Saint-Sauveur-en-Puisaye, 20 août 2022, Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Festival E’Puisaye !

Parc du Château Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Place du Château Parc du Château

2022-08-20 – 2022-08-20

Place du Château Parc du Château

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne

Saint-Sauveur-en-Puisaye

0 EUR Dans le magnifique parc du Château de Saint-Sauveur en Puisaye, aura lieu le samedi 20 août 2022, le 1er festival E’Puisaye ! De 15h à MINUIT : 5 concerts, des animations pour petits et grands et un village qui fera la part belle à nos producteurs et artistes locaux. Programmation Musicale : 15h30 : Bolidde : Bolidde est un véritable artiste : auteur, compositeur, guitariste, bassiste, claviériste et chanteur originaire de Semur-en-Auxois. Son répertoire marie mélodies entêtantes et belles guitares rock et pop. 16h30 : Spam : « Quand le virus de jouer du Pop/ Rock vous envahit, il faut juste savoir le contrôler mais surtout, ne jamais le détruire ! ». Groupe auxerrois, Spam reprend avec énergie les groupes qui ont fait le rock des années 60 à nos jours. 18h00 : LES GARS DANS L’COIN : Voilà plus de dix ans que Les Gars Dans L’Coin sillonnent les routes en proposant leur show festif et haut en couleur. Musique énervée, joie de vivre et chorégraphies survoltées… Ce savant mélange a permis à ce groupe hors norme de se tailler une place de choix dans le petit monde du rock alternatif. 20h00 : ROZEDALE :Si ce nom ne vous dit rien c’est que vous ne trainez pas dans les bons coins ! Après avoir dégainé 2 albums studio – le très bon «Long Way To Go» et le reconnu «Wide Awake» (album blues de l’année 2018) – et un album «live à Woodstock Guitares», nos deux complices Amandyn ROSES et Charlie FABERT ont tracé sans relâche leurs sillons dans les clubs et festivals européens, y faisant résonner leur musique habillée des riffs tranchés au rasoir de Charlie et sublimée par la voix d’Amandyn. Un art de la mélodie qui n’occulte en rien des textes ciselés révélant avec grâce des thèmes qui souvent, pourtant, nous mènent à la réflexion. Des qualités qui ont, certes, déjà impressionné Ben Harper mais qui ont surtout su rallier ici les talents de Cali (auteur de l’unique titre francophone du disque : Ce soir je t’aime) et de Louis Bertignac (flamboyant soliste sur Burning). 22h00 : Louis Bertignac : Musicien, parolier, chanteur et guitariste virtuose, Louis BERTIGNAC est surnommé le « Keith Richards français » et ça n’est pas pour rien ! Après avoir co-fondé le plus célèbre groupe de rock français Téléphone et s’être affirmé comme un des meilleurs guitaristes, Louis BERTIGNAC entame une carrière solo. Nous avons tous un air de « Cendrillon », « Ces idées là », « Vas-y guitare » et bien d’autres titres qui résonnent en nous.

Jury de The Voice, émission musicale diffusée sur TF1, son charisme, sa bienveillance et sa générosité ont touchés le cœur des français. Pour la première du festival E’PUISAYE, Louis BERTIGNAC nous fait l’honneur de venir faire vibrer la Puisaye avec un rock intense, déchaîné, chargé d’électricité et de tendresse. Animations : L’Espace Kids : Avec un espace dédié aux animations pour enfants, tout est prévu pour que l’ensemble de la famille s’amuse : structures gonflables, maquillage, jongleurs, jeux divers, … Le Village d’exposants : Baladez-vous dans notre village d’exposants et de partenaires, l’endroit idéal pour se faire plaisir, dénicher des pièces uniques, déguster des produits locaux ou admirer les œuvres de nos artistes poyaudins. La Restauration : Une petite soif ? Une grosse faim ? Au cœur du site et à quelques pas de la scène, venez partager un moment convivial à l’espace de petite restauration & buvette. Des produits de qualité servis avec nos plus beaux sourires.

epuisaye@gmail.com https://www.epuisaye.fr/

Dans le magnifique parc du Château de Saint-Sauveur en Puisaye, aura lieu le samedi 20 août 2022, le 1er festival E’Puisaye ! De 15h à MINUIT : 5 concerts, des animations pour petits et grands et un village qui fera la part belle à nos producteurs et artistes locaux. Programmation Musicale : 15h30 : Bolidde : Bolidde est un véritable artiste : auteur, compositeur, guitariste, bassiste, claviériste et chanteur originaire de Semur-en-Auxois. Son répertoire marie mélodies entêtantes et belles guitares rock et pop. 16h30 : Spam : « Quand le virus de jouer du Pop/ Rock vous envahit, il faut juste savoir le contrôler mais surtout, ne jamais le détruire ! ». Groupe auxerrois, Spam reprend avec énergie les groupes qui ont fait le rock des années 60 à nos jours. 18h00 : LES GARS DANS L’COIN : Voilà plus de dix ans que Les Gars Dans L’Coin sillonnent les routes en proposant leur show festif et haut en couleur. Musique énervée, joie de vivre et chorégraphies survoltées… Ce savant mélange a permis à ce groupe hors norme de se tailler une place de choix dans le petit monde du rock alternatif. 20h00 : ROZEDALE :Si ce nom ne vous dit rien c’est que vous ne trainez pas dans les bons coins ! Après avoir dégainé 2 albums studio – le très bon «Long Way To Go» et le reconnu «Wide Awake» (album blues de l’année 2018) – et un album «live à Woodstock Guitares», nos deux complices Amandyn ROSES et Charlie FABERT ont tracé sans relâche leurs sillons dans les clubs et festivals européens, y faisant résonner leur musique habillée des riffs tranchés au rasoir de Charlie et sublimée par la voix d’Amandyn. Un art de la mélodie qui n’occulte en rien des textes ciselés révélant avec grâce des thèmes qui souvent, pourtant, nous mènent à la réflexion. Des qualités qui ont, certes, déjà impressionné Ben Harper mais qui ont surtout su rallier ici les talents de Cali (auteur de l’unique titre francophone du disque : Ce soir je t’aime) et de Louis Bertignac (flamboyant soliste sur Burning). 22h00 : Louis Bertignac : Musicien, parolier, chanteur et guitariste virtuose, Louis BERTIGNAC est surnommé le « Keith Richards français » et ça n’est pas pour rien ! Après avoir co-fondé le plus célèbre groupe de rock français Téléphone et s’être affirmé comme un des meilleurs guitaristes, Louis BERTIGNAC entame une carrière solo. Nous avons tous un air de « Cendrillon », « Ces idées là », « Vas-y guitare » et bien d’autres titres qui résonnent en nous.

Jury de The Voice, émission musicale diffusée sur TF1, son charisme, sa bienveillance et sa générosité ont touchés le cœur des français. Pour la première du festival E’PUISAYE, Louis BERTIGNAC nous fait l’honneur de venir faire vibrer la Puisaye avec un rock intense, déchaîné, chargé d’électricité et de tendresse. Animations : L’Espace Kids : Avec un espace dédié aux animations pour enfants, tout est prévu pour que l’ensemble de la famille s’amuse : structures gonflables, maquillage, jongleurs, jeux divers, … Le Village d’exposants : Baladez-vous dans notre village d’exposants et de partenaires, l’endroit idéal pour se faire plaisir, dénicher des pièces uniques, déguster des produits locaux ou admirer les œuvres de nos artistes poyaudins. La Restauration : Une petite soif ? Une grosse faim ? Au cœur du site et à quelques pas de la scène, venez partager un moment convivial à l’espace de petite restauration & buvette. Des produits de qualité servis avec nos plus beaux sourires.

Place du Château Parc du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

dernière mise à jour : 2022-06-28 par