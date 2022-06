FESTIVAL EPINAL BOUGE L’ETÉ – TANKUS THE HENGE Épinal, 15 juillet 2022, Épinal.

FESTIVAL EPINAL BOUGE L’ETÉ – TANKUS THE HENGE

Place des Vosges – rue Général Leclerc Épinal Vosges

2022-07-15 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-15 23:00:00 23:00:00

Festival Epinal Bouge l’Eté avec Tankus The Henge – »Luna Park »

Énergique et hors norme, ce groupe découvert à Epinal Bouge l’Eté en 2018 puis 2019, mené par le ‘’phénomène’’ Jaz Delorean, revient cette année, avec encore plus de fougue et de maturité, avec un nouvel album ‘’Luna Park’’, sorti en France en mars 2021 …..

Après un petit millier de concerts à travers toute l’Europe, les anglais de Tankus The Henge bâtissent petit à petit leur légende à coups de prestations scéniques survitaminées. Il conquiert le public conquis à l’unanimité grâce à la débauche d’énergie et le talent de ces six bosseurs acharnés qui ont créé un style unique : le Gonzo Rock n’Roll.

Leur univers éclectique est un savant mélange de rock, nourri au Rag Time, au New Orleans ou encore au Funk, le tout magnifié par des textes finement ciselés

Emmené sur scène par la fougue et le sens du show de Jaz Delorean, pianiste-chanteur-acrobate du groupe et véritable bête de scène, Tankus the Henge marque les esprits en live.

Une pincée de folie, à couper le souffle, pour vibrer à l’Anglaise le temps d’une soirée….

Renseignement, envoi programme, conditions de repli : 03 29 68 50 23 / isabelle.sartori@epinal.fr

+33 3 29 68 50 23

