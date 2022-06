FESTIVAL EPINAL BOUGE L’ETÉ – SOLO LOUFOQUE ET ACROBATIQUE

2022-07-27 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-27 15:45:00 15:45:00 Festival Epinal Bouge l’Eté avec le spectacle du Théâtre Gili Gili – »Barto »

Barto est un gentil personnage quelque peu excentrique qui sait plaire à son public autant par ses exploits techniques que par ses trucs loufoques. Contorsionniste, clown, il se définit plutôt comme un comique acrobatique. Il faut voir ce personnage lunaire coiffé d’un casque en cuir d’antan passer un cintre, jongler avec des torches enflammées, en équilibre précaires sur une jambe et sur un fil, imiter des animaux avec pour seul accessoire un gant de vaisselle rose et ses talents de mime.

Avec l’expérience acquise des dernières années, il continue de peaufiner son doux et fou personnage et perpétue le plaisir de chatouiller le cœur des spectateurs aux quatre coins du globe.

Un spectacle coloré, où on retrouve comédie, contorsion, jonglerie, équilibre, toujours agrémenté d’un brin de folie……. Renseignement, envoi programme, conditions de repli : 03 29 68 50 23 / isabelle.sartori@epinal.fr dernière mise à jour : 2022-06-23 par

