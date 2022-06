FESTIVAL EPINAL BOUGE L’ETÉ – RUM BUFFALO, 22 juillet 2022, .

FESTIVAL EPINAL BOUGE L’ETÉ – RUM BUFFALO



2022-07-22 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-22 23:00:00 23:00:00

Festival Epinal Bouge l’Eté avec Rum Buffalo.

Rum Buffalo, qui a fait le tour du monde, mêle de nombreux genres, le blues, pop-rock fougueux et space punk, avec des synthés crasseux et des lignes de cor épiques. Le groupe a pris d’assaut la scène musicale londonienne avec un son unique et puissant. Connus pour leurs spectacles inoubliables, leurs performances live sont remplies de lignes de basse massives et portées par des mélodies unifiées. Les performances uniques de ce groupe fort de cinq musiciens, frôlent le surréalisme, avec une section de cuivres à trois musiciens, un costume de vaudeville et une performance de feu, le tout réuni par le flamboyant chanteur, guitariste et leader Jake Stevens.

C’est surprenant, transpirant, époustouflant, inspirant…… A découvrir à Epinal Bouge l’Eté !!!

Renseignement, envoi programme, conditions de repli : 03 29 68 50 23 / isabelle.sartori@epinal.fr

dernière mise à jour : 2022-06-23 par