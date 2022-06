FESTIVAL EPINAL BOUGE L’ETÉ – LOUIS BOULON Épinal, 13 juillet 2022, Épinal.

FESTIVAL EPINAL BOUGE L’ETÉ – LOUIS BOULON

Parc du Château Épinal Vosges

2022-07-13 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-13 15:45:00 15:45:00

Épinal

Vosges

Dans le cadre du Festival Epinal Bouge l’Eté, spectacle avec Louis Boulon – »Même pas mal! ».

Ce spectacle interactif est catastrophiquement drôle. Louis est le spécialiste des engrenages et le roi du grain de sable. Avec beaucoup d’humour et de subtilité, il mélange jonglerie et pitreries.

Mais Boulon, héros malgré lui, réussira des exploits fous pour séduire sa muse qu’il cherchera dans le public. Grâce à une maladresse incurable, le jonglage dyslexique devient un cours d’adresse, la pétanque un jeu aérien, la balle élastique se rebelle et le perchoir à une roue est trop haut…

Fort d’un parcours international d’une vingtaine d’années, cet artiste est également formateur en Cirque et Théâtre, metteur en piste, directeur de Compagnie et de projets et Clown à l’hôpital.

Louis Boulon a été Lauréat du Festival International des Arts de la rue de Vevey en Suisse.

Épinal

dernière mise à jour : 2022-06-23 par