FESTIVAL EPINAL BOUGE L’ETÉ – LES P’TITS FILS DE JEANINE Épinal, 8 juillet 2022, Épinal.

FESTIVAL EPINAL BOUGE L’ETÉ – LES P’TITS FILS DE JEANINE

Place des Vosges – rue Général Leclerc Épinal Vosges OT EPINAL ET SA REGION

2022-07-08 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-08 23:00:00 23:00:00

Épinal

Vosges

Épinal Vosges

0 EUR

Concert avec les P’Tits Fils de Jeanine.

Découvert et plébiscité par le public en 2019, ce groupe énergique et généreux, composé de 5 musiciens, balalaïka, accordéon, guitares, trompette, clavier, chant et chœurs revient pour notre plus grand plaisir !

Avec lui, la scène est habitée, la musique est de qualité et le sourire est forcément retrouvé…..

A travers leurs textes réalistes, drôles et engagés, ils chantent leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes. Les voix se mêlent et se répondent, l’improvisation et le théâtre sont toujours présents. Multi-instrumentistes facétieux, moqueurs, un peu effrontés et légèrement indisciplinés,

les P’tits Fils de Jeanine n’ont qu’une prétention : jouer leur concert avec vous !

Un concert recommandé par le comité de défense des grands-mères punk…

+33 3 29 68 50 23

non

Épinal

dernière mise à jour : 2022-06-23 par OT EPINAL ET SA REGION