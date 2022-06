FESTIVAL EPINAL BOUGE L’ETÉ – COMPAGNIE NI Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

FESTIVAL EPINAL BOUGE L'ETÉ – COMPAGNIE NI Épinal, 20 juillet 2022

Vosges Dans le cadre du Festival Epinal Bouge l’Eté, spectacle avec la Cie NI -‘‘Léon saves the world ’’.

Si Léon est toujours grognon, c’est qu’il a encore de bonnes raisons. La Terre se prend pour un radiateur et ses habitants humains ne font que des bêtises. Pour faire face aux évènements, Il va devoir surmonter ses propres tourments !

Léon, éternel nomade, pose régulièrement son baluchon pour se frotter aux sédentaires que nous sommes, le temps d’une rencontre au coin de la rue. Avec son regard très personnel sur le monde tel qu’il va et dans son langage intraduisible, il nous fera vivre le chemin de la prise de conscience. Par l’absurde, le rire, la tendresse et l’amour, il nous fera comprendre, lui le solitaire, que nous sommes moins seuls que nous le croyons pour peu que nous voulions bien sortir un peu de nos habitudes et de nos cocons de technologie.

Envoi programme, informations, conditions de repli : 03 29 68 50 23 / isabelle.sartori@epinal.fr isabelle.sartori@epinal.fr +33 3 29 68 50 23 Dorothée Parent

