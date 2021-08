Dax Dax Dax, Landes Festival Entre Voix Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Festival Entre Voix Dax, 24 septembre 2021, Dax. Festival Entre Voix 2021-09-24 20:30:00 – 2021-09-24 22:30:00 Cathédrale 3 place de la Cathédrale

Dax Landes Dax EUR 5 Avec le Choeur d’hommes Lagunt eta Maita de Pau et le Choeur d’hommes Mouezh Paotred Breiz. Avec le Choeur d’hommes Lagunt eta Maita de Pau et le Choeur d’hommes Mouezh Paotred Breiz. +33 6 60 53 89 64 Avec le Choeur d’hommes Lagunt eta Maita de Pau et le Choeur d’hommes Mouezh Paotred Breiz. dernière mise à jour : 2021-08-19 par OT Grand Dax

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Cathédrale 3 place de la Cathédrale Ville Dax lieuville 43.70875#-1.05245