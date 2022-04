Festival ”Entre Mer et Océan” Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Festival ”Entre Mer et Océan” Gourdon, 10 juin 2022, Gourdon. Festival ”Entre Mer et Océan” Église des Cordeliers Tour de ville Gourdon

2022-06-10 19:30:00 – 2022-06-10 Église des Cordeliers Tour de ville

Gourdon Lot Gourdon Vendredi 10 juin 2022

TOUR DE VILLE GOURDON

19h30 : Marché nocturne artisans et manège / Club de pétanque Gourdonnaise : Beach volley gourdonnais

Sculpteur de ballon Nicochoco en déambulation / Sculpteur sur sable aréna concepts

20h : Ouverture du Festival déambulation des chars en musique / Batu’kal’son déambulation / Ecole danse REUNIONNAISE HIBISCUS

22h 00 Zumba PLAYA

23h00 Les DJ Gourdonnais Samedi 11 juin 2022

EGLISE DES CORDELIERS GOURDON

10h Exposition tableau « Maurice Demilly » (du 10 au 26 juin 2022)

11h Contes de la Mer et l’Océan « Jean Marc Biolley » ETANG ECOUTE S’IL PLEUT GOURDON

14h00 Concert hydrophonique « Les Cubiténistes » / Atelier création cerf-volant

14h30 Contes de la Mer et l’Océan « Jean Marc Biolley »

15h00 Concert hydrophonique « Les Cubiténistes »

15h30 Contes de la Mer et l’Océan « Jean Marc Biolley »

16h00 Concert hydrophonique « Les Cubiténistes » TOUR DE VILLE GOURDON

19h30 Marché nocturne artisans et manège / Club Roller Gourdonnais / Sculpteur de ballon Nicochoco en déambulation / Sculpteur sur sable aréna concepts

20h 00 DEDE’S BANDA en déambulation

21h 00 SALSA BEACH

22h00 TTC Les années stars

00H00 Illumination sculpture de sable / Vols de cerf-volant lumineux géant ”Imaginons Gourdon du haut de son rocher avec la mer et l’océan à ses pieds. Des bateaux à quai, l’odeur du poisson à la criée, sentir les embruns aux saveurs diodes et de crustacés. Les châteaux de sable se construisant au milieu des cerfs-volants flottant entre les nuages. Une ambiance musicale ensoleillée, nous entraînant vers une balade à travers le marché nocturne en mangeant une glace… Chocolat, vanille ou fraises !!! Laissant les enfants rêver sans fin sur le manège tournant… Portant encore l’odeur de la barbe à papa.”

00H00 Illumination sculpture de sable / Vols de cerf-volant lumineux géant ©Animarts

