Festival “Entre 2 Films: Rêvons l’avenir”, 14e édition Créon, 30 mars 2022, Créon.

Festival “Entre 2 Films: Rêvons l’avenir”, 14e édition Créon

2022-03-30 – 2022-04-03

Créon Gironde Créon

6.8 6.8 EUR Pour cette 14ème édition du Festival Entre 2 films l’envie est de célébrer la vie, l’énergie de la jeunesse, le monde du vivant, la femme…l’invitée Coline Serreau.

Programmation de 13 films inspirants pour amener à la rencontre, au partage, à la réflexion … avec de nombreuses présentations, rencontres et échanges avec des réalisateurs, des auteurs,des acteurs locaux, associations et même humoristes…

Des expositions seront accessibles pendant la durée du festival au Centre culturel Les Arcades et un espace bar-restauration chaleureux pour se retrouver.

+33 5 56 23 30 04

Ciné Max Linder

Créon

