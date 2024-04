Festival Entendez-Voir ! du 4 au 9 juin à Strasbourg strasbourg Strasbourg, mardi 4 juin 2024.

Très attendu des cinéphiles pour la qualité des rencontres et projections en audiodescription, le festival agrège peu à peu tous les domaines artistiques : littérature, podcasts, chant, danse, musique 4 – 9 juin 1

Le Festival Entendez-Voir revient du 4 au 9 juin 2024 à Strasbourg !

Pour cette 6e édition, l’association Vue (d’Ensemble), organisatrice du festival a choisi le thème de la culture et du sport, fédérateurs de la cohésion sociale. Un fil rouge en corrélation avec deux temps forts de 2024 en France : les Jeux Olympiques et Strasbourg Capitale Mondiale du Livre.

Le festival est reconnu comme l’évènement permettant de démocratiser la culture pour tous, y compris aux personnes porteuses de handicap.

Au programme, des animations ludiques et culturelles autour de la musique, du cinéma, de la littérature et du sport !

Cette année, la place Kléber sera le théâtre de nouvelles animations : babyfoot humain, basket fauteuil, tennis fauteuil électrique, BaskIN (basketball inclusif), loto géant, café signe pour apprendre les rudiments de la langue des signes, spectacles ou encore concerts, exposition d’artistes…

Plusieurs animations permettront ainsi de se sensibiliser à la question du handicap dans notre société, avec un focus sur les malvoyants, non-voyants, sourds ou malentendants.

Retrouvez l’intégral du programme en ligne.

