Festival Ensemble Place Félix Rey Arles, vendredi 16 février 2024.

Arles en Prémices est de retour pour son Festival annuel ! Cette année, c’est l’identité culturelle qui sera mise à l’honneur.

Nous avons décidé de mettre en lumière la place que peut avoir la culture dans la définition de soi. Nous invitons tout le monde durant notre festival à la découverte de soi et des autres, à être curieux de l’autre.



Et pour ça, on te promet une programmation démente que tu peux déjà voir sur nos réseaux !



Fait par les étudiants et pour les étudiants, le festival « ENSEMBLE! » te permettra de rencontrer, partager et célébrer…et tout ça gratuitement ou à petits prix !



N’hésite pas à t’abonner pour ne rien louper et dépêche toi de prendre tes places grâce au lien juste en bas pour notre projection et notre SOIRÉE qui s’annonce inoubliable ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 17:30:00

fin : 2024-02-17

Place Félix Rey Espace Van Gogh

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur arles.en.premices@gmail.com

