le mercredi 9 juin à Médiathèque de Cazères

L’illustratrice Martine Perrin proposera un atelier pop-up dans le cadre du Festival Enfin Livre aux enfants de 6-8 ans à 15h et à partir de 9 ans à 16h30. Rendez-vous à la Médiathèque de Cazères. Réservation au 05 61 97 10 05.

Gratuit

Avec l’illustratrice Martine Perrin. Médiathèque de Cazères Place de l’Hôtel de Ville, Cazères Cazères L’An 01 Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T15:00:00 2021-06-09T16:00:00;2021-06-09T16:30:00 2021-06-09T17:30:00

