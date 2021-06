Festival Enfin livre 2021 – Josep un film de Aurel Cinéma les Capucins, 6 juin 2021-6 juin 2021, Cazères.

Festival Enfin livre 2021 Josep un film de Aurel Dimanche 6 juin à 14h au Cinéma Les Capucins de Cazères (31) Plus de 150 000 entrées en 2 semaines d’exploitation ! Élu « film préféré du public » en 2020, « meilleur film d’animation de l’année » pour le magazine Première, prix de la fondation GAN : un exploit pour ce film dessiné sur un épisode douloureux de l’Espagne, la Retirada. Dessinateur pour le journal « Le Monde » et pour « Le Canard Enchaîné », Aurel porte haut la scène du dessin montpelliérain aux côtés d’un autre surdoué, Fabcaro, avec un film politiquement très fort et en même temps d’une grande délicatesse. L’éclatante preuve également que le film d’animation peut-être à la hauteur de l’Histoire. L’histoire : Février 1939. Complètement submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature de Franco, le gouvernement français ne trouve comme solution que de parquer ces Espagnols dans des camps de concentration où les réfugiés n’auront d’autres choix que de construire leurs propres baraquements, de se nourrir des chevaux qui les ont portés hors de leur pays, et de mourir par centaines à cause du manque d’hygiène et d’eau… Dans un de ces camps, deux hommes, séparés par un fil de fer barbelé, vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est Josep Bartoli (Barcelone 1910 – New York 1995), combattant antifranquiste et dessinateur. Entrée libre mais réservation vivement conseillée (jauge limitée) : [reservationavancezculturel@gmail.com](mailto:reservationavancezculturel@gmail.com)

