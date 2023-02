Festival Enfant’Arts des Rues, 20 mars 2023, Marlenheim .

Le Festival Enfant ‘Art des Rues sera présenté du 20 au 24 mars 2023 dans la Communauté de Communes Mossig et Vignoble, et dès le 15 mars à Osthoffen (SIVU des châteaux).

Les enfants des structures participantes proposeront des créations originales présentées dans différentes communes.

Retrouvez ici tout les détails de du Festival :

Programme FEA 2023.

Une soirée “Après Festival” aura lieu le 04 avril à l’E.C.T. de Marlenheim où le jury, composé d’enfants des périscolaires, remettront les prix et reviendront sur cette édition.

Le festival a pour but de rassembler les enfants dus périscolaires de Mossig & Vignoble et d’Osthoffen autour de projets artistiques originaux et dynamiques afin de les présenter et les mettre en valeur lors de cet évènement.

Les périscolaires participants à l’édition 2023, équipes d’animations et enfants, vous proposent de (re)découvrir le street art (art des rues).

Un jury composé d’un ou deux enfants par structure participante, exprimera son avis sur les créations.

Une soirée « après festival » aura lieu le 4 avril à l’Espace Culturel & Touristique. Les artistes en herbe ont eu quatre mois pour créer une ou plusieurs œuvres d’arts.

* PERISCOLAIRE ANNEXE DE SCHARRACHBERGHEIM – IRMSTETT *

Tableau street art

Les enfants de l’annexe célèbrent l’art de la rue à travers la création d’un tableau original.

Avec la participation de tous les enfants de l’annexe.

Membre du jury : Isaure S.

Lieu de présentation : piste cyclable – Parc face au Restaurant Musculus.

* PERISCOLAIRE DE WANGENBOURG-ENGENTHAL *

Fresque

Du lundi 20 au jeudi 23 mars

Célébrons la nature à travers les saisons ! Venez découvrir la grande fresque réalisée par les esprits de la nature qui célèbreront les 4 saisons à travers un spectacle de danse.

Intervenant : Valoo

Avec la participation de 50 enfants

Membre du jury : Matt G.

Lieu de présentation : Wangenbourg-Engenthal. Devant l’école, près de l’Office de Tourisme et spectacle de danse des enfants.

* PERISCOLAIRE DU KELBACH *

Fresque

Du vendredi 17 au lundi 20 mars

Une fresque collective pour célébrer les arts de la rue vus par les enfants

Intervenant : Valoo

avec la participation de 16 enfants

Lieu de présentation : Westhoffen, tour de la Mairie.

Il était une fois le péri

Vendredi 24 mars à 18h

Venez vivre à travers un documentait en live, la vie d’une journée en périscolaire.

Avec la participation de 16 enfants

Membre du jury : Baptiste E.

Lieu de présentation : cour du périscolaire ou salle socioculturelle de Dangolsheim (en fonction de la météo).

* PERISCOLAIRE DE KIRCHHEIM *

Les silhouettes

La rue de l’école comme lieu d’expression.

Avec la participation de tous les enfants du périscolaire

Lieu de présentation : la rue de l’école de Kirchheim.

* PERISCOLAIRE DE NORDHEIM *

Le Street Art est un art aux nombreux préjugés, pourtant il s’agit avant tout d’un mode d’expression.

Et l’expression, ça parle à tout le monde ! Alors laissez-vous embarquer et profitez du voyage, des

techniques et surtout, de cet Art qui est accessible à tous et pour tous !

FRESQUE

Du jeudi 23 mars au lundi 27 mars

Une fresque collective pour célébrer les arts de la rue vus par les enfants.

Intervenant : Valoo

Avec la participation de tous les enfants des mercredis de Nordheim

Membre du jury : Arsène L. et Nina G.

Lieux de présentation : Marlenheim – Façade salle ESPV et parvis en face de la médiathèque

MASTREETNELLE

Avec la participation de 24 maternelles

Lieu de présentation : Pas de lieu défini

VINTAGE VIBES

Avec la participation des CP, CE1, CM1

Lieu de présentation : Pas de lieu défini

SÉRIGAPHIE

Avec la participation des CM2 (CE1, CE2)

Lieu de présentation : Biotope de Nordheim

* PERISCOLAIRE DE WASSELONNE *

LA RUE FAIT SON SHOW

Mardi 21 mars et jeudi 23 mars à 17h30

Un hommage, à travers une représentation artistique, aux différents artistes de rue en les mettant en

scène. Un décor créé de toute pièce, une scène extérieure et une préparation mettant à contribution

plus d’une cinquantaine d’enfants… voici le spectacle auquel vous allez assister !

Avec la participation de 12 enfants (sur scène) : Thibault, Théa, Gégoire, Hugo, Romane, Julie,

Salomé, Lise, Solenn, Lucie, Charlotte, Luna

Membre du jury : Louise G.P., Thibault K.

Lieu de présentation : Espace St Laurent

* PERISCOLAIRE DE MARLENHEIM *

SOLID’ART

Partez sur les traces de Keith Haring et découvrez la beauté de la solidarité. Grâce à cette balade,

amusez-vous à repérer les secrets du Street Art. Dégradé, Graff, Amour, Échange et Partage, découvrez

un magnifique paysage !

Avec la participation de tous les enfants du péri et de l’annexe

Membre du jury : Jean et Charlène

Lieu de présentation : Dans les rues de Marlenheim sous forme de balade.

