FESTIVAL ENERGIK Salle polyvalente Gondrecourt-le-Château, samedi 16 mars 2024.

Samedi

6 concerts.

Exposition devéhicules rétro, custom et vieux tracteurs.

Marché du terroir et des créateurs.

Majorettes, jeux pour enfants.

Buvette et restauration sur place.Tout public

10 EUR.

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16

Salle polyvalente 3 Chemin de Vaurine

Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est

