Festival En voix ! Dolce Follia -Vivaldi Vervins, 27 novembre 2022, Vervins.

Festival En voix ! Dolce Follia -Vivaldi

Place Papillon Vervins Aisne

2022-11-27 16:00:00 – 2022-11-27 17:15:00

Vervins

Aisne

Vervins

D'origine portugaise, La Follia dont le terme signifie « amusement débridé » ou « folie », est liée au monde populaire, celui des bergers et des paysans. Adoptée par les Italiens, puis par l'Europe entière, elle évolue vers plus de virtuosité et de théâtralité sous la plume de Vivaldi.

Ce programme métissé, porté par le Concert de l’Hostel Dieu, acteur majeur de la scène baroque française, nous invite à un voyage dans le temps et l’espace, de la péninsule ibérique au sud de l’Italie, aux sons des folias et tarentelles dont le pouvoir hypnotique n’a d’égal que la folle énergie qui s’en dégage !

DURÉE 1H15

Heather Newhouse, soprano

Franck-Emmanuel Comte, clavecin et direction

6 instrumentistes (violon, théorbe, guitare baroque, colascione, contrebasse et percussions

http://www.theatresdecompiegne.com/page-festivalenvoix

Julie Cherki

Vervins

dernière mise à jour : 2022-06-27 par