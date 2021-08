Festival En Voix ! : concert Paris vagabond par Fabien Hyon, ténor et Juliette Sabbah, piano. Eglise de Ruesnes, 13 novembre 2021, Ruesnes.

Festival En Voix ! : concert Paris vagabond par Fabien Hyon, ténor et Juliette Sabbah, piano.

Eglise de Ruesnes, le samedi 13 novembre à 20:00

Un événement vocal de proximité pour toutes et tous, créateur d’émotions, éveilleur de curiosités où vous aurez le plaisir de découvrir des artistes accessibles au plus près de chez vous. Mélodies et chansons françaises, axées autour notamment de Prévert et Kosma mais également Satie, Poulenc et d’autres … et quelques touches de jazz/cabaret avec quelques compositeurs anglais ou américains comme Bolcolm, Copland, Barber … Suivons, le temps d’une soirée, l’excitation et l’enthousiasme d’une ville, Paris, véritable tourbillon de bruits, d’odeurs, de lumières … c’est toute une ville enfiévrée qui se dévoile à nous à travers les yeux d’un protagoniste/narrateur qui nous raconte ses pérégrinations, ses rencontres, lesquelles donnent lieu à des scènes de vie qui donnent à Paris toutes une palette de couleurs de plus en plus oniriques et envoûtantes. En guise de note d’intention et pour donner une tonalité à cette histoire, voici un extrait des Misérables de Victor Hugo qui constituerait l’essence de notre programme : « Paris a un enfant et la forêt a un oiseau ; l’oiseau s’appelle le moineau ; l’enfant s’appelle le gamin. Ce petit être est joyeux. Il ne mange pas tous les jours et il va au spectacle, si bon lui semble, tous les soirs. Il court, guette, quête, perd le temps, culotte des pipes, jure comme un damné, hante les cabarets, connaît des voleurs, tutoie des filles, parle argot, chante des chansons obscènes, et n’a rien de mauvais dans le cœur. Si l’on demandait à la grande ville : Qu’est-ce que cela ? Elle répondrait : C’est mon petit. »

Tarif unique : 6€

Le Théâtre Impérial de Compiègne part de nouveau sur les routes des Hauts-de-France avec la 4ème édition du Festival En Voix ! : un événement régional.

Eglise de Ruesnes 59530 Ruesnes Ruesnes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T20:00:00 2021-11-13T22:00:00