Festival en Voix avec « Ténor » à Flavy le Martel Flavy-le-Martel Flavy-le-Martel Catégories d’évènement: Aisne

Flavy-le-Martel

Festival en Voix avec « Ténor » à Flavy le Martel Flavy-le-Martel, 19 novembre 2022, Flavy-le-Martel. Festival en Voix avec « Ténor » à Flavy le Martel

Flavy-le-Martel Aisne

2022-11-19 – 2022-11-19 Flavy-le-Martel

Aisne Flavy-le-Martel 7 7 Festival En Voix !

Accompagné de sa pianiste complice, Jeanne Vallée, Kaëlig Boché nous fera entendre un florilège d’airs d’opéras connus ( , , ́, , ). Un concert qui ne manquera pas de vous émerveiller grâce à la voix de ce ténor à la carrière prometteuse !

Rendez-vous samedi 19 novembre à 20h30 à Flavy-le-Martel – Église Saint-Rémi.

Tarif unique de 7€. Festival En Voix !

Accompagné de sa pianiste complice, Jeanne Vallée, Kaëlig Boché nous fera entendre un florilège d’airs d’opéras connus ( , , ́, , ). Un concert qui ne manquera pas de vous émerveiller grâce à la voix de ce ténor à la carrière prometteuse !

Rendez-vous samedi 19 novembre à 20h30 à Flavy-le-Martel – Église Saint-Rémi.

Tarif unique de 7€. +33 3 23 52 50 37 https://flavy-le-martel.fr/fr/nw/666655/60322/festival-en-voix Flavy-le-Martel

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Flavy-le-Martel Autres Lieu Flavy-le-Martel Adresse Flavy-le-Martel Aisne Ville Flavy-le-Martel lieuville Flavy-le-Martel Departement Aisne

Flavy-le-Martel Flavy-le-Martel Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flavy-le-martel/

Festival en Voix avec « Ténor » à Flavy le Martel Flavy-le-Martel 2022-11-19 was last modified: by Festival en Voix avec « Ténor » à Flavy le Martel Flavy-le-Martel Flavy-le-Martel 19 novembre 2022 Aisne Flavy-le-Martel Flavy-le-Martel, Aisne

Flavy-le-Martel Aisne