Festival en Voix à Flavy le Martel Flavy-le-Martel, 12 décembre 2021, Flavy-le-Martel.

Festival en Voix à Flavy le Martel Flavy-le-Martel

2021-12-12 16:00:00 – 2021-12-12 18:00:00

Flavy-le-Martel Aisne Flavy-le-Martel

6 6 Festival En Voix !

GERSHWIN et NEGRO SPIRITUALS avec Cyrielle Ndjiki Nya – soprano, Christian Rodrigue Moungoungou – baryton et Philippe Reverchon – piano.

Dimanche 12 décembre 2021 à 16h00

Eglise Saint-Rémi à FLAVY- LE-MARTEL – 02520

Entrée : 6 €

Cyrielle Ndjiki Nya, soprano en résidence au Théhâtre Impérial, Christian Rodrigue Moungoungou, baryton issu du célébre choeur de l’Opéra de Paris et leur pianiste nous proposent une promenade spirituelle entre extraits de l’opéra Porgy an Bess des frères Gershwin et Negro Spirituals traditionnels arrangés par des compositrices et compositeurs afro-américains. Un concert à fortes émotions !

Festival En Voix !

GERSHWIN et NEGRO SPIRITUALS avec Cyrielle Ndjiki Nya – soprano, Christian Rodrigue Moungoungou – baryton et Philippe Reverchon – piano.

Dimanche 12 décembre 2021 à 16h00

Eglise Saint-Rémi à FLAVY- LE-MARTEL – 02520

Entrée : 6 €

Cyrielle Ndjiki Nya, soprano en résidence au Théhâtre Impérial, Christian Rodrigue Moungoungou, baryton issu du célébre choeur de l’Opéra de Paris et leur pianiste nous proposent une promenade spirituelle entre extraits de l’opéra Porgy an Bess des frères Gershwin et Negro Spirituals traditionnels arrangés par des compositrices et compositeurs afro-américains. Un concert à fortes émotions !

+33 3 23 52 50 37 https://flavy-le-martel.fr/fr/nw/666655/60322/festival-en-voix

Festival En Voix !

GERSHWIN et NEGRO SPIRITUALS avec Cyrielle Ndjiki Nya – soprano, Christian Rodrigue Moungoungou – baryton et Philippe Reverchon – piano.

Dimanche 12 décembre 2021 à 16h00

Eglise Saint-Rémi à FLAVY- LE-MARTEL – 02520

Entrée : 6 €

Cyrielle Ndjiki Nya, soprano en résidence au Théhâtre Impérial, Christian Rodrigue Moungoungou, baryton issu du célébre choeur de l’Opéra de Paris et leur pianiste nous proposent une promenade spirituelle entre extraits de l’opéra Porgy an Bess des frères Gershwin et Negro Spirituals traditionnels arrangés par des compositrices et compositeurs afro-américains. Un concert à fortes émotions !

Flavy le Martel

Flavy-le-Martel

dernière mise à jour : 2021-11-19 par