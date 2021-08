Festival En Ribambelle ! Marseille, 19 octobre 2021, Marseille.

4 8 Imaginé par le Théâtre Massalia, scène conventionnée d’intérêt national Arts vivants, enfance et jeunesse et La Criée – Théâtre national de Marseille en 2014, le festival En Ribambelle ! s’articule autour des arts de la marionnette et de l’objet et s’adresse à tous à partir de 1 an.



Depuis sa première édition, il débute pendant les vacances de la Toussaint et s’étend ensuite pendant une à deux semaines sur le temps scolaire.



En Ribambelle ! 7e édition



La préparation de l’édition 2020 de En Ribambelle ! se fit partiellement en confinement ou au moins à distance, mais ces circonstances n’entamèrent pas la mobilisation des partenaires à composer un festival riche en propositions !



Destiné aux familles et aux groupes, aux bébés, aux enfants, aux jeunes et aux adultes, il présentera cette année 12 spectacles, déclinés en 66 représentations. Marionnette, théâtre d’objet, danse et objets, théâtre d’argile… autant d’expressions des arts de la marionnette et de l’objet qui se déploieront du 19 octobre au 13 novembre pour nourrir les imaginaires et susciter l’émotion.



Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette 7e édition d’En Ribambelle !, responsable mais préservée. Votre présence en sera l’heureuse récompense.

https://www.festivalenribambelle.com/

