festival En Ribambelle #8: Bien, reprenons

du mercredi 20 octobre au samedi 23 octobre à Théâtre Joliette-Minoterie

Bien, reprenons Roman Gigoi-Gary Détachement International du Muerto Coco Musicien, interprète, compositeur et technicien, Roman Gigoi-Gary est un artiste aux multiples casquettes. Habitué du “hors-piste”, il propose pour la première fois un spectacle dont il est l’unique auteur et dans lequel il fait résonner talent et second degré. Suite biographique pour un interprète, deux clarinettes, un ensemble de voix off et un homard bleu d’atlantique, Bien, reprenons retrace avec humour les tribulations d’un musicien de son enfance à l’âge adulte. Dans ce solo virtuose, Roman Gigoi-Gary expose au présent les empreintes audios de son périlleux parcours (parfois semé d’embuches) pour devenir artiste. Entre musique live, ambiances sonores, texte écrit et dialogue en voix off, il nous replonge dans les moments clés de son histoire et interroge ce long cheminent de la passion vers le métier. Une histoire intime qui flirte volontiers avec l’absurde pour en dévoiler toute sa dimension poétique et sensible. Réservations → [https://www.theatrejoliette.fr/progr…/21-22/bien-reprenons](https://www.theatrejoliette.fr/progr…/21-22/bien-reprenons)

De 3 à 22€

Théâtre Joliette-Minoterie 2 place Henri Verneuil, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-10-20T19:00:00 2021-10-20T20:00:00;2021-10-21T19:00:00 2021-10-21T20:00:00;2021-10-22T19:00:00 2021-10-22T20:00:00;2021-10-23T19:00:00 2021-10-23T20:00:00