La Pratique à Vatan (Cie C Loy), organise le festival En Pratique en juin. Cette année, le festival est tourné vers le jeune public. Programmation et infos à venir sur: [https://lapratique.org/fr/home/ ](https://lapratique.org/fr/home/) Vendredi 17 juin à 11h au Dojo de Vatan: ***L’accordéon de l’oncle Gaston*** *source : événement [festival En Pratique](https://agendatrad.org/e/36127) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

