Festival En Gevaudan 2023 MARCHE COUVERT, 11 août 2023, SAUGUES.

Festival En Gevaudan 2023 MARCHE COUVERT. Un spectacle à la date du 2023-08-11 à 00:00 (2023-08-11 au ). Tarif : 52.5 à 52.5 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) MATMATAH Depuis leur reformation en 2016, les brestois de Matmatah ont réussi le pari de remplir toutes les salles dans lesquelles ils ont joué. Un « welcomeback » qui embarque le groupe pour une imposante tournée à partir de février 2017. De la France à la Corée du Sud, en passant par la Belgique, les Etats-Unis, le Québec, la Suisse ou encore Saint-Pierre-et-Miquelon, le groupe a livré près de 100 concerts jusqu’à l’été 2018. Quatre ans après cette tournée sold out, Matmatah reprend la route dès mars 2023. DORCHA COBS -21H00 Dorcha Cobs, c’est la rencontre entre deux univers, deux artistes venus d’horizons différents : Topher Loudon & Anthony Masselin. Topher est un auteur-interprète et un guitartiste arrivé de Belfast en Bretagne il y a une trentaine d’années. Issu de la culture rock pur jus, il écume depuis les scènes européennes, notamment avec les groupes Dye, et Blah Blah Blah avec lesquels il a fait l’essentiel de sa carrière. Anthony vient quant à lui de la culture bretonne. Compositeur, sonneur de cornemuse écossaise et de uillean-pipe, il aime partager sa musique avec les autres cultures du Monde. Actuellement au bagad Melinerion de Vannes, il enchaîne également depuis 2002 les tournées avec Soldat Louis, différentes collaborations avec Tri Yann, Alan Stivell, Dan ar Braz, ou plus récemment le collectif B.R.E.T.O.N.S. Ils réunissent autour de leur duo une solide équipe de musiciens bretons pour nous faire bouger sur un répertoire festif et original.

