Jalognes 18300 Jalognes Qui est cette forêt juste à côté de chez nous ? Nous nous y promenons parfois, sans vraiment

la connaître. Ni très grande, ni majestueuse, c’est cependant un lieu de vie complexe et

organisé, dont nous nous sommes petit à petit désolidarisés. Pourtant, nous sommes la forêt.

Notre proposition est de nous réunir pendant un après-midi et une soirée dans la forêt

communale de Jalognes pour la redécouvrir dans sa complexité, sa beauté, sa fragilité. Des

personnalités de la science, de la sylviculture, du monde de l’art vivant seront là comme

©amisdepesselières

