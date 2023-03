Festival « En cordes et mots » Linxe Catégories d’Évènement: Landes

Linxe

Festival « En cordes et mots », 27 mai 2023, Linxe . Festival « En cordes et mots » Salle des fêtes Linxe Landes

2023-05-27 – 2023-05-29 Linxe

Landes 2ème édition du festival.

Programmation à venir.

Réservations: musicalinxe@gmail.com ou 06 71 73 60 21 labelancreproduction@gmail.com

Restauration sur place. 2ème édition du festival.

Programmation à venir.

Réservations: musicalinxe@gmail.com ou 06 71 73 60 21 labelancreproduction@gmail.com

Restauration sur place. +33 6 71 73 60 21 Musicalinxe Yohan ESPIAUBE

Linxe

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Linxe Autres Lieu Linxe Adresse Salle des fêtes Linxe Landes Ville Linxe Departement Landes Lieu Ville Linxe

Linxe Linxe Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/linxe /

Festival « En cordes et mots » 2023-05-27 was last modified: by Festival « En cordes et mots » Linxe 27 mai 2023 Landes Linxe Salle des fêtes Linxe Landes

Linxe Landes