Festival “En cordes et mots” Linxe Linxe Catégories d’évènement: Landes

Linxe

Festival “En cordes et mots” Linxe, 4 juin 2022, Linxe. Festival “En cordes et mots” Linxe

2022-06-04 – 2022-06-06

Linxe Landes Linxe Pour cette première édition, la chanson française est à l’honneur 9 concerts intimistes.

Seuls en scène, neuf artistes, auteurs, compositeurs, interprètes aux univers singulièrement différents, viendront partager la même passion des mots.

Samedi 4 à 20 h 30 : Sophie Moka Moka, Herenger, Daguerre.

Dimanche 5 à 20 h 30 : Bastien Lanza, Mamac, Guillo

Lundi 6 à 15 h 30: Fabien Boeuf, Dessolas, Bruno Guglielmi

Entrée 10 €, Pass 3 jours 25 €

Réservations: musicalinxe@gmail.com tel: 06 71 73 60 21 labelancreproduction@gmail.com

Restauration sur place. Pour cette première édition, la chanson française est à l’honneur 9 concerts intimistes.

Seuls en scène, neuf artistes, auteurs, compositeurs, interprètes aux univers singulièrement différents, viendront partager la même passion des mots.

Samedi 4 à 20 h 30 : Sophie Moka Moka, Herenger, Daguerre.

Dimanche 5 à 20 h 30 : Bastien Lanza, Mamac, Guillo

Lundi 6 à 15 h 30: Fabien Boeuf, Dessolas, Bruno Guglielmi

Entrée 10 €, Pass 3 jours 25 €

Réservations: musicalinxe@gmail.com tel: 06 71 73 60 21 labelancreproduction@gmail.com

Restauration sur place. +33 6 71 73 60 21 Pour cette première édition, la chanson française est à l’honneur 9 concerts intimistes.

Seuls en scène, neuf artistes, auteurs, compositeurs, interprètes aux univers singulièrement différents, viendront partager la même passion des mots.

Samedi 4 à 20 h 30 : Sophie Moka Moka, Herenger, Daguerre.

Dimanche 5 à 20 h 30 : Bastien Lanza, Mamac, Guillo

Lundi 6 à 15 h 30: Fabien Boeuf, Dessolas, Bruno Guglielmi

Entrée 10 €, Pass 3 jours 25 €

Réservations: musicalinxe@gmail.com tel: 06 71 73 60 21 labelancreproduction@gmail.com

Restauration sur place. Label Ancre Production

Linxe

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Linxe Autres Lieu Linxe Adresse Ville Linxe lieuville Linxe Departement Landes

Linxe Linxe Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/linxe/

Festival “En cordes et mots” Linxe 2022-06-04 was last modified: by Festival “En cordes et mots” Linxe Linxe 4 juin 2022 Landes Linxe

Linxe Landes