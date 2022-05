Festival en Bastides Rieupeyroux, 2 août 2022, Rieupeyroux.

Festival en Bastides Rieupeyroux

2022-08-02 – 2022-08-02

Rieupeyroux Aveyron

Rieupeyroux 16h – fontaine du lac

Baraka

Sur l’île en chantier, voici un Robinson qui attend son Vendredi pour finir la semaine et souffler un peu… Une histoire simple et belle, un éclat de rire qui traverse une mer de larmes. Entre art du cirque et théâtre d’objet, “Baraka” est un spectacle tendre et malicieux dans lequel deux personnages, tels des barmen désoeuvrés, s’invitent à des jeux absurdes esthétiques ou comiques, virtuoses ou simplistes. Une invitation à s’arrêter ! Juste le temps d’un instant Thé…

17h30 – Face au presbytère

Truelle destin

Sur l’île en chantier, voici un Robinson qui attend son Vendredi pour finir la semaine et souffler un peu… Une histoire simple et belle, un éclat de rire qui traverse une mer de larmes.

18h30 – Rue Saint-Martial

Toile

Trois femmes se rencontrent. Lentement, elles tissent un fil qui s’étire, s’effiloche, se dénude, s’emmêle, et se densifie jusqu’à devenir une toile entrelacée.

19h30 – Restauration sur place par la brasserie de l’Agriculture et le restaurant du Commerce

21h30 – Les hauts de l’Hom Le grand 49.9

Réincarnée dans une pompe à essence gigotante, la Grand-Tatie Vévette, aidée par ses neveux bricoleurs et musiciens, va faire revivre aux spectateurs ses voyages à mobylette. Durant cette fumeuse expérience sensorielle, musicale et visuelle, les pilotes viendront chevaucher un simulateur de conduite relié à un capteur très particulier. Mais attention, ils devront accumuler assez d’énergie pour libérer Tatie de sa carcasse, afin qu’elle puisse s’envoler et rejoindre son Lulu.

Festival en bastides, le mardi 2 août à Rieupeyroux – spectacles de rue gratuits.

+33 5 65 45 76 74 http://www.espaces-culturels.fr/

Rieupeyroux

