Festival en Bastides Le Bas Ségala, 1 août 2022, Le Bas Ségala.

Festival en Bastides Le Bas Ségala

2022-08-01 – 2022-08-01

Le Bas Ségala Aveyron

Le Bas Ségala Lundi 1er août La Bastide l’Evêque

15h15 – Château de Réquista

Toile

Trois femmes se rencontrent. Lentement, elles tissent un fil qui s’étire, s’effiloche, se dénude, s’emmêle, et se densifie jusqu’à devenir une toile entrelacée.

16h30 – Parking des vestiaires

Tuiles

Un solo de jonglerie burlesque dans l’esprit d’un Jacques Tati. Un univers décalé et poétique où ce personnage tendre et naïf tente tant bien que mal de faire “bonne figure”.

17h30 – Stade

Truelle destin

Sur l’île en chantier, voici un Robinson qui attend son Vendredi pour finir la semaine et souffler un peu… Une histoire simple et belle, un éclat de rire qui traverse une mer de larmes.

Lundi 1er août Vabre-Tizac

19h – Place de l’Eglise – Marché de pays

21h30 – Place de l’Eglise

La vraie vie des pirates

AfAg théâtre se lance, le sabre à la main, à l’abordage de la piraterie, de la rue et du cerveau ! Si on aime bien les Pirates, c’est parce qu’ils ont rendu possible l’impossible, ils ont inventé une autre façon de vivre. Un documentaire animalier sur la vraie vie des Pirates

Des spectacles de théâtre, cirque, danse, musique avec des compagnies de tous horizons sont au programme du festival offrant au public une aventure culturelle et festive, riche en moments d’émotion et de rire.

espacesculturels@wanadoo.fr +33 5 65 45 76 74 https://espaces-culturels.fr/festival-en-bastides-2022/

OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA

Le Bas Ségala

dernière mise à jour : 2022-05-02 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA