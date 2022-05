Festival en Bastides

2022-08-04 – 2022-08-04 EUR A propos du Festival en Bastides C’est un festival itinérant qui met à l’honneur les arts de la rue, dans leur diversité, avec une programmation tout public, professionnelle et de qualité, au coeur des Bastides du Rouergue : Le Bas Ségala, Rieupeyroux, Najac, Sauveterre-de-Rouergue, Villeneuve d’Aveyron et Villefranche-de-Rouergue.

Il est organisé par l’association des Espaces Culturels Villefranchois / ATP. Edition 2022

Il y aura du cirque, du théâtre burlesque, de la danse, du théâtre marionnette, du jonglage, du clown, du théâtre, du cabaret et de la musique : une trentaine de spectacles sur cette première semaine d’août, et près de 25 compagnies seront présentes !

Le festival sera à Sauveterre de Rouergue le jeudi 4 août 2022 en journée.

