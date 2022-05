Festival EMMTJ Tignieu-Jameyzieu Tignieu-Jameyzieu Catégories d’évènement: Isère

Tignieu-Jameyzieu Isère Tignieu-Jameyzieu L’école de musique municipale fait son festival !

Vendredi soir : chorales adultes et enfants, Le Chœur du Marais et Le Chœur des Gamins.

Samedi soir, les ateliers de l’EMMTJ investiront la scène pour une prestation aux accents Soul, Funk ou Jazz ! +33 4 72 46 92 15 http://www.tignieu-jameyzieu.fr/ Salle Le Triolet 3 chemin de Glayan Tignieu-Jameyzieu

