Festival Emmaüs Solidarité : une toute première édition ! Le Point Fort d’Aubervilliers, 10 juin 2023, Aubervilliers.

Le samedi 10 juin 2023

de 14h00 à 00h00

.Tout public. payant

La billetterie est ouverte : https://www.billetweb.fr/festival-emmaus

Pour sa première édition, le festival Emmaüs Solidarité s’empare du Point Fort d’Aubervilliers pour vous proposer une journée de concert, de spectacles, d’expositions, d’ateliers… pour les petits et grands !

SAMEDI

10 JUIN, EMMAÜS SOLIDARITE LANCE SON 1er FESTIVAL !

Le Festival Emmaüs Solidarité prend possession du Point fort

d’Aubervilliers pour sa toute première édition !

Le samedi 10 juin, de 14h à 1h du matin, venez fêter la

solidarité à l’occasion d’un évènement qui rassemble tous les citoyens et les

acteurs de la solidarité.

Au programme :

concerts, stand-up, ateliers d’upcycling et de maquillage, stands, exposition,

ateliers créatifs pour les petits et les grands, spectacle pour enfants… et une

grande braderie avec nos amis d’Emmaüs Défi et d’Emmaüs Coup de main pour faire

de bonnes affaires. 1 500 m2 et 3 espaces pour célébrer le partage tout au long de la journée !

Artistes, musicien.nes,

humoristes se mobilisent pour garantir une programmation

exceptionnelle. La Yegros, Lass, Zar Electrik Kanis, Tiombo, Waly

Dia, Camille Lorente et d’autres à venir… Les artistes se succéderont pour nous

faire rire et danser.

Pour en savoir plus sur

la programmation, suivre l’actualité ou réserver vos places :

www.festivalemmaussolidarite.fr / facebook / instagram

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Contact : https://www.festivalemmaussolidarite.fr/ s-communication@emmaus.asso.fr https://www.facebook.com/festivalemmaussolidarite https://www.facebook.com/festivalemmaussolidarite https://www.billetweb.fr/festival-emmaus

Emmaüs Solidarité