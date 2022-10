FESTIVAL EMERGENCY Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hrault

Hrault EUR 12 30 Le Festival Emergency, festival de musique émergente, se déroule du 28 octobre au 05 novembre 2022 à Montpellier.

Découvrez un mélange de styles mais aussi de générations avec plus d’une dizaine d’artistes ! Lieux du festival: Rockstore, à L’Antirouille, à la halle Tropisme et à Le Salon des Indépendants Au programme :

Niro , Zkr, GROS MO, N3MS, EKLOZ, Moodyoff, Malik Moujouil, #RILEYBEATS, Berywam (JURY), Aziz Konkrite, Dj Suspect, Lexie T, Ko-s Human Beatbox, #DJTAJMAHAL, Pedro le Kraken – Very Pad Trip.

