FESTIVAL EMBUSCA’LIVRES Salle du FCC Cossé-le-Vivien, samedi 17 février 2024.

Pour tous les âges, venez rencontrer des auteurs et illustrateurs, faire dédicacer vos livres et flâner au cœur du salon !

Dimanche 17 mars 2024

10h00 18h00 | Salle du FCC | Cossé-le-Vivien

Avec l’appui du Réseau de Lecture Publique du Pays de Craon et de la Bibliothèque Départementale de la Mayenne.

Salon du livre avec de nombreuses animations

Espace dédicaces pour rencontrer les auteurs et repartir avec une belle dédicace

Espace maquillage pour se transformer en princesse, papillon ou pirates

Espace lecture pour s’installer et bouquiner

Espace Jeux de société pour découvrir, jouer et s’amuser en famille ou entre amis

Espace Tortillons briochés gourmandises pour se faire plaisir

Espace libraires avec la présence de Jeux Bouquine, M’lire et BD de Nono

Les Racontées, des histoires pour rire, rêver et s’émerveiller …

Raconte tapis, Kamishibaï, Lecture d’album

Durée: 15 min | Inscription 10 min avant la séance sur place

Matin: 10h, 10h30,11h, 11h30, 12h

Aprés-midi: 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h

Conte Sorcimobile par Jean-Marc DEROUEN

Séances à 11h et 16h Durée: 15 min Jauge limitée, inscription 15 min avant le spectacle.

La Sorcimobile un véhicule étonnant qui transporte des personnages fantastiques !

Ce spectacle interactif vous entraine dans les aventures de Milaydy, la gentille sorcière qui ne fait que des bêtises, par exemple héberger un ogre, de l’oiseau des îles qui aime chanter et échanger avec le public, du loup qui zozote et de la méchante sorcière qu’il vaut mieux garder enfermée.

Exposition Pension Moreau

Une exposition consacrée à la série La Pension Moreau, de Benoît Broyart et Marc Lizano.

Cette exposition sera visible à la médiathèque de Cossé-le-Vivien du 20 mars au 17 avril 2024. .

Début : 2024-02-17 10:50:00

fin : 2024-02-17 18:00:00

Salle du FCC 11 Rue de la Libération

Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire

