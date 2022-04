FESTIVAL EMBRANCHEMENTS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy Meurthe-et-Moselle L’arbre se révèle, se raconte et s’expose à Nancy, à quelques pas de la Place Stanislas, du 1er au 19 juin 2022. Embranchementsrapprochera le grand public des cimes pour une nouvelle approche de ces êtres vivants étonnants et passionnants. Avec son double caractère professionnel et grand public, cet événement est unique en France. Nancy est ainsi perçue comme une collectivité innovante dans ce domaine. Pour cette troisième édition du festival, Nancy proposera un temps de pause végétal pour mieux aborder le futur et les défis à venir. L’idée est de s’interroger sur les ressources de notre territoire, ses forces, ce qu’il peut partager, en matière de gestion de l’arbre et d’actions de sensibilisation. L’arbre, à l’instar de l’homme, est un nomade. De tout temps, cet être qui paraît immobile, s’est déplacé. Il a même traversé les mers et les océans, franchi des montagnes pour s’installer dans de nouveaux territoires. Aujourd’hui, avec le réchauffement climatique en cours, ce phénomène connaît de nombreux bouleversements. Certaines essences d’arbres vont sans doute disparaître, d’autres vont s’adapter. Pour exprimer ces mutations, ces bouleversements, des scientifiques, des experts, des gestionnaires, mais aussi des artistes et des plasticiens dialogueront pendant 19 jours avec les visiteurs. Ces interventions accompagneront une migration symbolique des arbres du parc de la Pépinière vers le jardin Dominique-Alexandre Godron. Le temps de l’arbre est long, contrairement à celui de l’homme. Embranchements 2022 va concentrer les regards vers la canopée et la biodiversité qu’elle recèle. +33 3 83 85 30 00 https://www.nancy.fr/culturelle/embranchements-4308.html Nancy

