2022-07-07 – 2022-07-07 De Retour en Europe pour présenter son nouveau spectacle « la légende de Chan Chan » et célébrer les 110 ans de Compay Segundo ainsi que les 60 ans du groupe. Véritable virtuose des notes et des mots, Compay Segundo est devenu une légende à Cuba et a marqué les scènes musicales du monde entier. Cigare aux lèvres, panama sur la tête, il domptait l’armonico comme personne. (Guitare à sept cordes qu’il a créée) Après la disparition de ce dernier en Juillet 2003, Salvador Repilado, son fils, contrebassiste à ses côtés, prit la direction de son orchestre. Il participa avec son père et Hugo Garzon au projet « Buena Vista Social Club ». Leur chanson et hit mondial « Chan Chan » est depuis devenu un hymne de la musique traditionnelle Cubaine. Ambassadeurs officiels dans le monde, ils portent haut et fort les couleurs du « son » et de la musique traditionnelle cubaine. dernière mise à jour : 2022-06-21 par

