Drôme Saint-Sorlin-en-Valloire EUR Ce festival de musique électronique qui rassemble et plonge ses visiteurs dans une expérience musicale et sensorielle immersive et unique. C’est pas moins de 45 artistes qui monteront donc sur scène pour offrir près de 24h de musique sur deux jours. contact@electrolapse.fr +33 4 75 31 70 18 https://www.electrolapse.fr/?fbclid=IwAR0XPntuWHXoq1Nff0p1unLNa2e9ShRgkZ9r_VfXyS5hOEkTcOs6j52xFYQ Saint-Sorlin-en-Valloire

