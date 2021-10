Festival Electrocution Brest, 24 mars 2022, Brest.

Festival Electrocution 2022-03-24 – 2022-03-26 Passerelle centre d’art contemporain 41 Rue Charles Berthelot

Brest Finistère

Concocté par l’Ensemble Sillages, ce Festival dont le cœur névralgique est situé à Passerelle, Centre d’Art Contemporain, propose des temps gratuits de découvertes, de nombreuses rencontres, de nouvelles écritures musicales, des créations portées par des artistes et ensembles français et internationaux, des cartes blanches et performances, des installations.

Avec sa diversité des esthétiques et des formats, ce bouquet revigorant n’a pas d’équivalent hexagonal.

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/Electrocution.html

dernière mise à jour : 2021-09-27 par