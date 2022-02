Festival ElectroChic – Arnaud Rebotini (Rencontre Musicale) CRR de Versailles Grand Parc (Auditorium)

Chaque année, une rencontre artistique est programmée dans le cadre du festival ElectroChic. Pour cette 6e édition, c’est le très reconnu Arnaud Rebotini qui viendra partager son expérience. Au programme : – Exploration de la musique électronique et de la composition par Arnaud Rebotini – Présentation du projet et des machines qui seront joués le samedi suivant (19 mars) à Vélizy-Villacoublay dans le cadre du festival – Explications et démonstrations : contextualisation historique, exploration des rythmes et sons produits, évolution de la musique électronique au fil du temps et des technologies – le musicien professionnel sans formation classique – la création d’un label, le format 360 – le “marché” de la musique (électronique) – la composition de musiques de films – échanges avec le public/retour d’expériences Pour la 6ème édition, le festival ElectroChic fait vibrer le territoire de Versailles Grand Parc au son de la musique électro. CRR de Versailles Grand Parc (Auditorium) Hôtel de la Chancellerie, 78000 Versailles

2022-03-17T19:00:00 2022-03-17T22:00:00

