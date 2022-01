Festival Electro • Le Jardin d’Hiver 2022 Le Grand Sud Lille Catégories d’évènement: Lille

C’est LE rendez-vous de l’hiver à ne pas manquer pour tous les noctambules amateurs de techno et d’acid techno ! Pour sa deuxième édition au Grand Sud, le Jardin d’Hiver vous invite à faire la fête jusqu’au bout de la nuit en compagnie de douze artistes internationaux et locaux (Trym, Rebekah, Airod, Cassie Raptor…)

29/23/17 €

Deux grandes nuits de musique électronique avec Trym, Rebekah, Airod, Cassie Raptor… Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 LILLE Lille Lille-Sud Nord

