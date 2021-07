Festival Effets Mer- Projection de photos en plein-air Fouesnant, 5 août 2021-5 août 2021, Fouesnant.

Festival Effets Mer- Projection de photos en plein-air 2021-08-05 22:00:00 – 2021-08-05 00:30:00 Port de Beg-Meil La Cale Beg-Meil

Fouesnant Finistère

L’association « La nuit tous les chats sont gris » réitère l’organisation d’un cinéma en Drive in à Fouesnant cet été

et programme également l’organisation d’un festival : Effets mer.

Il s’agit d’une projection de photographies sur un écran géant de 100 m2 en plein air sur l’eau, accompagnée d’un concert d’artistes. Un thème riche et inspirant a été retenu : les libertés. Le site est magnifique : la cale de Beg-Meil.

Le public pourra s’installer sur la plage et les jardins de la cale. L’ambiance se veut familiale et conviviale, les soirées sont gratuites et tout public

